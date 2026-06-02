La cellulite è un argomento che non passa mai di moda Infatti per trattarla bisogna conoscerla Il dermatolo Antonino Di Pitro ci aiuta nell’impresa

Notizia in breve

Un dermatologo ha spiegato che la cellulite è una condizione comune e difficile da eliminare. Per trattarla, è importante conoscere le cause e le caratteristiche. Nonostante i numerosi tentativi di rimuoverla, la cellulite continua a essere un problema frequente. La sua presenza riguarda molte persone, e le soluzioni disponibili spesso non portano a risultati definitivi.