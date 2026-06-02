La cellulite è un argomento che non passa mai di moda Infatti per trattarla bisogna conoscerla Il dermatolo Antonino Di Pitro ci aiuta nell’impresa
Un dermatologo ha spiegato che la cellulite è una condizione comune e difficile da eliminare. Per trattarla, è importante conoscere le cause e le caratteristiche. Nonostante i numerosi tentativi di rimuoverla, la cellulite continua a essere un problema frequente. La sua presenza riguarda molte persone, e le soluzioni disponibili spesso non portano a risultati definitivi.
L a cellulite è un argomento che non passa mai di moda. E sembra quasi inutile ogni tentativo di eliminarla. Il professor Antonino di Pietro, dermatologo, ci consiglia come trattarla. Tra cosmetici e massaggi giusti. Massaggio drenante, come farlo a casa per contrastare la cellulite X Leggi anche › Stop alla cellulite con il libro e gli esercizi di Christian Boceda: «Parte tutto dal piede» Cos’è esattamente la cellulite?. «Il suo nome scientifico, panniculopatia edemato-fibrosclerotica, significa che lo strato adiposo su cui poggia la pelle ha subito un’alterazione. Non si tratta di una patologia dell’ipoderma dovuta solo all’accumulo dei liquidi, ma qualcosa di più complesso». 🔗 Leggi su Iodonna.it
Notizie e thread social correlati
Mourinho, il Grande Incantatore che non passa mai di modaJosé Mourinho si prepara a tornare a Madrid per assumere nuovamente la guida del club.
Lo sporty chic che non passa mai di modaIl primo maggio, lo Stade Prince Héréditaire Jacques di Beausoleil ha ospitato la prima edizione del Monaco Sevens, un torneo internazionale di rugby...