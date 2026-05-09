José Mourinho si prepara a tornare a Madrid per assumere nuovamente la guida del club. Da anni, l’allenatore portoghese è al centro dell’attenzione per le sue attività nel mondo del calcio, con successi e controversie che hanno scandito la sua carriera. Questa possibile riunione con il club spagnolo arriva a pochi mesi dal suo addio precedente e segue una serie di incontri ufficiali e indiscrezioni di stampa.

Oltre i vincenti e i perdenti, oltre i giochisti e i risultatisti, oltre i veterani che la sanno lunga e i nuovi che avanzano, oltre il genio e la mediocrità, oltre i normali - "Vorrei essere normale" ha detto in queste ore - e oltre gli speciali, e lui lo è: lui, oltre le mode perché è egli stesso moda, oltre le categorie perché è egli stesso categoria, oltre le religioni perché bisogna avere un’incrollabile fede in sé stessi per sentirsi il principio e la fine di tutto - così è - oltre ogni dibattito che lo riguardi, dove si disquisisce se sia ancora al passo con i tempi o se sia rimasto indietro. Ops, magari è troppo avanti. E anche stavolta no, non l’abbiamo sentito arrivare.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mourinho, il Grande Incantatore che non passa mai di moda

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