Lo sporty chic che non passa mai di moda

Il primo maggio, lo Stade Prince Héréditaire Jacques di Beausoleil ha ospitato la prima edizione del Monaco Sevens, un torneo internazionale di rugby a 7. La partecipazione di Charlene di Monaco, presente all’evento, è stata documentata mentre seguiva le partite. La Fondazione da lei sostenuta è coinvolta nell’organizzazione del torneo, che ha attirato diversi appassionati e atleti da varie nazioni.

L o scorso 1° maggio Charlene di Monaco era allo Stade Prince Héréditaire Jacques di Beausoleil per la prima edizione del Monaco Sevens, il torneo internazionale di rugby a 7 sostenuto dalla sua Fondazione. Ha dato il calcio d’inizio alla finale élite maschile, ha consegnato i trofei con il principe Alberto e, a fine giornata, ha partecipato con visibile commozione all’omaggio alla famiglia di Christophe Dominici, il rugbista francese scomparso nel 2020. Per un evento che porta il suo nome, ha scelto un look che la rappresenta bene: niente di formale, tutto molto preciso. Charlene di Monaco: i suoi look più belli del 2020. guarda le foto Leggi anche › Non è importante il modello, basta che sia bianca.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Lo sporty chic che non passa mai di moda 10 Fashion Trends DOMINATING 2026— Which One Is Yours | Mia Moda Notizie correlate Leggi anche: Max Mara Blazer ‘Dizzy’: il beige che non passa mai di moda Leggi anche: 80 anni di Vespa: storia, design e segreti dell’icona italiana che non passa mai di moda Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il nuovi look sporty chic Primavera 2026; Elleci Sport è il nuovo sponsor tecnico de Il Bisonte Firenze; Jaeger-LeCoultre e le tre raffinate esecuzioni per una nuova collezione dal taglio sporty-chic; Le sneakers con suola bassa più chic della primavera. Diletta Leotta, anche in gravidanza non rinuncia allo stile più trendy e glamour: scopri qui il look sporty-chic!Chi l’ha detto che quando si è in dolce attesa non bisogna prendersi cura ... msn.com «Cose che trovo estremamente chic»: ecco quali sono, secondo noiDalla camicia maschile al gioiello giusto, dal dettaglio «sbagliato» alla lingerie sofisticata: tutte le cose chic per gli editor di Vanity Fair, il nostro punto di vista sul trend di TikTok e una rif ... vanityfair.it Zendaya non si ferma al cinema: l'attrice stilista per una collezione sporty chic x.com Linee pulite, anima urbana e dettagli contemporanei: lo stile sporty chic prende forma in un abito moderno, perfettamente coordinato con la sneakers bianca. Un look di forte tendenza, ispirato ai grandi protagonisti della musica e del cinema, pensato per chi - facebook.com facebook