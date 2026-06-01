Chiara Ferragni scatenata nella casita di Bad Bunny il video | Insane

Chiara Ferragni è apparsa molto energica durante un evento presso la residenza di Bad Bunny, condividendo un video in cui si mostra coinvolta e molto entusiasta. La scena si svolge in un ambiente con numerosi ospiti, molti dei quali sono personaggi noti dello spettacolo. Ferragni si trova in una posizione di rilievo e interagisce con il pubblico presente, mentre il video viene diffuso sui social. La clip è stata commentata con entusiasmo da chi la ha condivisa.

Chiara Ferragni scatenata, si gode al massimo un live ad altissimo tasso di spettatori vip e, ovviamente, se lo gode in posizione privilegiatissima. Stiamo parlando del concerto di ieri, domenica 31 maggio, dell’artista americano Bad Bunny, dove l’imprenditrice digitale è stata avvistata mentre. 🔗 Leggi su Today.it

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