Nel 2026 si celebra il centenario della pubblicazione della “Carta di Viareggio”. La città ha ricordato l’evento con diverse iniziative, in assenza di partecipazione dell’Italia al campionato mondiale di calcio di quell’anno. La “Carta di Viareggio” è considerata un documento fondamentale nella storia del calcio moderno, nato proprio in questa località. La ricorrenza è stata segnata da eventi commemorativi e celebrazioni pubbliche.

Nell’anno 2026, in cui l’Italia non partecipa ingloriosamente al campionato del mondo di calcio, nella nostra città ricorre il centenario della pubblicazione della cosiddetta “Carta di Viareggio”. Ovvero il testo relativo al nuovo regolamento del girone unico nazionale con assegnazione dello scudetto tricolore. Era il 2 agosto 1926, e da quel momento “da Viareggio nacque senza tema di smentite il calcio moderno, perché questa riforma influenzò anche il resto del mondo, indicando un seguito modello dell’intervento dello stato nello sport e nel calcio in particolare” come ricorda Franco Pocci, storico e presidente dell’associazione Terra di Viareggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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