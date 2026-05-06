Terremoto del Friuli 50 anni dopo Mattarella e Meloni a Gemona | Qui nacque il concetto di resilienza Consiglio regionale straordinario | la diretta

Sono passati cinquant'anni dal terremoto che nel 1976 colpì il Friuli, causando circa mille vittime e ingenti danni nella regione. In occasione di questa ricorrenza, il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio sono stati presenti a Gemona, dove hanno ricordato il momento e il concetto di resilienza nato in quei giorni. È stato anche convocato un consiglio regionale straordinario, trasmesso in diretta.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Friuli, 6 maggio 1976, ore 21: il momento della catastrofe. Ricorrono oggi i 50 anni dal terremoto che sconvolse l'intera regione, provocando poco meno di mille morti, decine di migliaia di sfollati e la devastazione di interi paesi. A pagare una delle conte in vite umane più pesanti fu Gemona del Friuli, dove le vittime furono 400. E proprio Gemona è oggi al centro del programma delle celebrazioni che vede la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni. Mattarella e Meloni a Gemona La premier Giorgia Meloni è giunta poco dopo le 16 al cimitero di Gemona per commemorare le vittime del terremoto.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Terremoto del Friuli, 50 anni dopo. Mattarella e Meloni a Gemona: «Qui nacque il concetto di resilienza». Consiglio regionale straordinario: la diretta Notizie correlate Terremoto del Friuli, i 50 anni dalla tragedia. Mattarella e Meloni a Gemona. Omaggio in cimitero e consiglio regionale straordinario: la direttaFRIULI VENEZIA GIULIA - Friuli, 6 maggio 1976, ore 21: il momento della catastrofe. Terremoto del Friuli, i 50 anni dalla tragedia: le celebrazioni. Mattarella e Meloni al cimitero di GemonaFRIULI VENEZIA GIULIA - Friuli, 6 maggio 1976, ore 21: il momento della catastrofe. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 9000 pietre: il terremoto del Friuli 50 anni dopo; Francobollo dedicato al terremoto del Friuli; Prima le fabbriche: il modello Friuli a 50 anni dal terremoto; Speciale terremoto a 50 anni dal sisma, la diretta con il Presidente della Repubblica su Rai 3. 50 anni dal terremoto del Friuli: Gemona ricorda il sisma con Mattarella, Meloni | DIRETTAGemona ricorda i 50 anni dal terremoto del Friuli con Mattarella, Meloni, cerimonie e diretta Nordest24. nordest24.it Meloni ai 50 anni del terremoto in Friuli: Il tempo del dolore fu breve perché bisognava reagire(Agenzia Vista) Gemona, 06 maggio 2026 50 anni fa un rombo d'inferno attraversava questa terra meravigliosa, una calamità mai vista prima fermò la ... quotidiano.net Consiglio regionale straordinario per il 50° anniversario del terremoto del Friuli: segui la diretta streaming - facebook.com facebook #6Maggio1976. #Terremoto del #Friuli. «Non si vede più nessuno piangere il secondo giorno dopo il terremoto.» (Gianni Rodari, 8 maggio 1976, Paese Sera) Il 6 maggio 1976 - 6 maggio 2026, corrono i 50 anni del terribile #terremoto che sconvolse il #Friuli. x.com