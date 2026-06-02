La biodiversità del territorio apuano

Ultimo appuntamento per ‘Carrara si racconta’: la rassegna letteraria che parla del territorio e che ha riscosso molto successo nel corso di queste settimane. La quarta edizione della rassegna organizzata dal Comune con la collaborazione della Fondazione Giorgio Conti, dell’Accademia Albericiana di Carrara e il patrocinio dell’Associazione Liguri Apuani, propone presentazioni di libri dedicati alla cultura locale. In tanti appassionati hanno seguito gli incontri che si sono svolti a Palazzo Cucchiari e, per la prima volta, al Teatro degli Animosi. Sarà Palazzo Binelli la sede per l’ultimo appuntamento, in programma giovedì 4 giugno alle 17. Nell’occasione sarà presentato il libro ‘ Le pteridofite della Regione Apuana – Felci e piante affini’ di Dino Marchetti e Giuseppe Trombetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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