Ambiente e futuro del territorio | alle Officine del Sale arrivano Le Arche della Biodiversità
Giovedì 14 maggio, dalle 18 alle 20, le Officine del Sale di Cervia ospiteranno un incontro pubblico nell’ambito di BiodiversyFest 2026. La discussione si concentrerà sui temi della biodiversità, della crisi climatica e del rapporto tra uomo e territorio. Durante l’evento saranno presentate le “Arche della Biodiversità”, un progetto dedicato alla tutela e alla valorizzazione delle specie naturali locali.
Giovedì 14 maggio dalle 18 alle 20 le Officine del Sale di Cervia ospiteranno un incontro aperto al pubblico nell’ambito di BiodiversyFest 2026, dedicato ai temi della biodiversità, della crisi climatica e del rapporto tra uomo e territorio. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del dipartimento.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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