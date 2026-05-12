Ambiente e futuro del territorio | alle Officine del Sale arrivano Le Arche della Biodiversità

Giovedì 14 maggio, dalle 18 alle 20, le Officine del Sale di Cervia ospiteranno un incontro pubblico nell’ambito di BiodiversyFest 2026. La discussione si concentrerà sui temi della biodiversità, della crisi climatica e del rapporto tra uomo e territorio. Durante l’evento saranno presentate le “Arche della Biodiversità”, un progetto dedicato alla tutela e alla valorizzazione delle specie naturali locali.

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