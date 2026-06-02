La Biennale Europea d’Arte Fabbrile di Stia scalda i motori

Da lanazione.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Biennale Europea d’Arte Fabbrile di Stia si prepara a celebrare i 50 anni dalla sua nascita con un evento speciale previsto dal 4 al 6 settembre 2026. La manifestazione, che si svolge ogni due anni, sta entrando in una nuova fase della sua storia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Arezzo, 2 giugno 2026 – Apre una nuova fase della sua storia la Biennale Europea d’Arte Fabbrile di Stia  e si prepara a celebrare un anniversario di valore: i 50 anni dalla nascita della manifestazione, che saranno festeggiati con un evento speciale in programma dal 4 al 6 settembre 2026. L’ultima edizione, la XXVI Biennale Europea d’Arte Fabbrile, si è svolta nel settembre 2025 e ha confermato la forza attrattiva della manifestazione, con oltre 350 fabbri presenti, più di 250 iscritti al Campionato di Forgiatura, migliaia di visitatori italiani e internazionali e un programma articolato tra forge, mostre, concorsi, incontri, installazioni e iniziative diffuse nel borgo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la biennale europea d8217arte fabbrile di stia scalda i motori
© Lanazione.it - La Biennale Europea d’Arte Fabbrile di Stia scalda i motori
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Una delegazione della Biennale Europea d’Arte Fabbrile di Stia a OsloMercoledì 15 e giovedì 16 aprile, una delegazione della Biennale Europea d’Arte Fabbrile di Stia si recherà a Oslo.

La Biennale europea d'arte fabbrile di Stia verso il cinquantennale. Piero Milli nuovo presidenteLa Biennale Europea d'Arte Fabbrile di Stia si avvicina al cinquantesimo anniversario, segnando mezzo secolo di attività dedicata all’arte e alla...

Temi più discussi: L’anno d’oro del ferro. Verso un evento speciale; La Biennale d’arte fabbrile fa 50 anni. Milli nuovo presidente: il direttivo; Innovazione pedagogica a Napoli: tracciato il bilancio del percorso biennale nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali; Fotografia Europea 2026, a Reggio Emilia il festival dei fantasmi del quotidiano conquista il pubblico. Il nostro video.

biennale europea la biennale europea dLa Biennale Europea d’Arte Fabbrile di Stia scalda i motoriArezzo, 2 giugno 2026 – Apre una nuova fase della sua storia la Biennale Europea d’Arte Fabbrile di Stia e si prepara a celebrare un anniversario di valore: i 50 anni dalla nascita della manifestazion ... lanazione.it

biennale europea la biennale europea dL’anno d’oro del ferro. Verso un evento specialeLa Biennale Europea d’Arte Fabbrile di Stia apre una nuova fase della sua storia e si prepara a celebrare ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web