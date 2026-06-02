La Biennale Europea d’Arte Fabbrile di Stia si prepara a celebrare i 50 anni dalla sua nascita con un evento speciale previsto dal 4 al 6 settembre 2026. La manifestazione, che si svolge ogni due anni, sta entrando in una nuova fase della sua storia.

Arezzo, 2 giugno 2026 – Apre una nuova fase della sua storia la Biennale Europea d’Arte Fabbrile di Stia e si prepara a celebrare un anniversario di valore: i 50 anni dalla nascita della manifestazione, che saranno festeggiati con un evento speciale in programma dal 4 al 6 settembre 2026. L’ultima edizione, la XXVI Biennale Europea d’Arte Fabbrile, si è svolta nel settembre 2025 e ha confermato la forza attrattiva della manifestazione, con oltre 350 fabbri presenti, più di 250 iscritti al Campionato di Forgiatura, migliaia di visitatori italiani e internazionali e un programma articolato tra forge, mostre, concorsi, incontri, installazioni e iniziative diffuse nel borgo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Biennale Europea d’Arte Fabbrile di Stia scalda i motori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Una delegazione della Biennale Europea d’Arte Fabbrile di Stia a OsloMercoledì 15 e giovedì 16 aprile, una delegazione della Biennale Europea d’Arte Fabbrile di Stia si recherà a Oslo.

La Biennale europea d'arte fabbrile di Stia verso il cinquantennale. Piero Milli nuovo presidenteLa Biennale Europea d'Arte Fabbrile di Stia si avvicina al cinquantesimo anniversario, segnando mezzo secolo di attività dedicata all’arte e alla...

Temi più discussi: L’anno d’oro del ferro. Verso un evento speciale; La Biennale d’arte fabbrile fa 50 anni. Milli nuovo presidente: il direttivo; Innovazione pedagogica a Napoli: tracciato il bilancio del percorso biennale nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali; Fotografia Europea 2026, a Reggio Emilia il festival dei fantasmi del quotidiano conquista il pubblico. Il nostro video.

Per Manifesta Ruhr 16 oltre 100 artisti si appropriano di 12 edifici religiosi ilgiornaledellarte.com/Mostre/Per-Man… via @giornaledellArt L’architetto catalano Josep Bohigas presenta la nuova edizione della biennale nomade nella regione tedesca epicentro d x.com

Venezia, la Biennale d'Arte apre tra le polemiche. Ue invia seconda lettera: No vetrina per Russia reddit

La Biennale Europea d’Arte Fabbrile di Stia scalda i motoriArezzo, 2 giugno 2026 – Apre una nuova fase della sua storia la Biennale Europea d’Arte Fabbrile di Stia e si prepara a celebrare un anniversario di valore: i 50 anni dalla nascita della manifestazion ... lanazione.it

L’anno d’oro del ferro. Verso un evento specialeLa Biennale Europea d’Arte Fabbrile di Stia apre una nuova fase della sua storia e si prepara a celebrare ... msn.com