La Biennale europea d' arte fabbrile di Stia verso il cinquantennale Piero Milli nuovo presidente

La Biennale Europea d'Arte Fabbrile di Stia si avvicina al cinquantesimo anniversario, segnando mezzo secolo di attività dedicata all’arte e alla produzione artigianale. La rassegna sta entrando in una nuova fase, con l’insediamento di un nuovo presidente. L’edizione celebrativa è prevista dal 4 al 6 settembre 2026 e coinvolgerà artisti e artigiani provenienti da diverse parti d’Europa. La manifestazione si svolge nel territorio di Stia, che ospita l’evento fin dalla sua nascita.

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