Mercoledì 15 e giovedì 16 aprile, una delegazione della Biennale Europea d’Arte Fabbrile di Stia si recherà a Oslo. L’obiettivo è partecipare a una serie di incontri e mostre legate all’arte e alla lavorazione del ferro. La delegazione include rappresentanti di vari enti e artisti coinvolti nella manifestazione. La visita si inquadra in un programma internazionale volto a promuovere le tecniche artigianali europee.

Arezzo, 11 aprile 2026 – Mercoledì 15 e giovedì 16 aprile una delegazione della Biennale Europea d’Arte Fabbrile di Stia sarà a Oslo, dove prenderà parte alle attività del progetto europeo Iron Notes, percorso internazionale avviato nel 2025 per valorizzare la lavorazione del ferro e dei metalli nell’arte contemporanea. Un’occasione per promuovere il patrimonio artigianale del Casentino, dove la lavorazione del ferro è parte integrante della storia e dell’identità locale, e allo stesso tempo per confrontarsi con la scena artistica europea. La Biennale si conferma così ambasciatrice di un territorio, il Casentino in Toscana, in cui tradizione e innovazione continuano a dialogare attraverso il lavoro degli artigiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una delegazione della Biennale Europea d’Arte Fabbrile di Stia a Oslo

Biennale e padiglione russo, Cacciari difende Buttafuoco: ‘La politica stia fuori dall’arte’Si accende la polemica sulla riapertura del padiglione russo alla Biennale di Venezia 2026.

Forlì al centro della rete europea Urbact: la città accoglie la delegazione di LublinoIl Comune di Forlì ha ospitato i rappresentanti della città polacca di Lublino, capofila del progetto europeo Urbact “Youth Space Link”, accompagnati...

Temi più discussi: Biennale Arte 2026, 73 artisti e curatori chiedono di espellere Usa, Russia e Israele; Biennale, l’ultimatum della Ue: Via i fondi se vengono i russi; Biennale Venezia, Ue a Buttafuoco: con Padiglione Russia stop ai fondi europei - Radio Studio90 Italia; Biennale di Venezia, l’Ue mette alle strette Buttafuoco: Via i fondi se ci saranno i russi.

Biennale, l’ultimatum della Ue: Via i fondi se vengono i russiLa Commissione scrive alla Fondazione: avviata la procedura per la revoca del finanziamento per aver violato le sanzioni ... repubblica.it

Biennale Arte, Ue in pressing: Se c’è la Russia via i fondiRec News lontani dal mainstream. Notizie indipendenti dall'Italia e dal mondo. Dir.Zaira Bartucca. Leggi le news ultimora, gli approfondimenti, le inchieste e le recensioni e naviga tra le sezioni tem ... recnews.it

Ora è ufficiale: la Commissione europea ha avviato la procedura per congelare o revocare i fondi alla #Biennale di Venezia. La ragione: aver permesso alla Russia di riaprire il "suo" padiglione, chiuso dal 2022. Molto bene x.com

24 aprile - 1° maggio 2026 | SETTIMANA EUROPEA DELLA GIOVENTÙ l'evento biennale della Commissione europea che promuove l’impegno dei giovani e la cittadinanza attiva in tutta Europa, lo slogan di questa edizione è: "Tutti insieme per il cambiament - facebook.com facebook