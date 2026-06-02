La bellezza della musica barocca in concerto alla chiesa del Suffragio
Sabato 6 giugno 2026 alle 11, si terrà un concerto di musica barocca nella chiesa del Suffragio di Forlì. L’evento prevede l’esecuzione di brani storici, suonati da un ensemble specializzato. L’ingresso è libero.
La bellezza senza tempo della musica barocca risuonerà sabato 6 giugno 2026 alle ore 11 presso la Chiesa del Suffragio di Forlì. L'evento, intitolato “Apollo e Dioniso: Il Duello della creazione”, propone un viaggio affascinante e coinvolgente tra le sonorità più raffinate del periodo barocco. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
I SUONI DELLA DEVOZIONE-CONCERTO IN DUO con Pietro Cernuto e Pietro Pisano
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