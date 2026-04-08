Novara la musica barocca protagonista del nuovo Concerto del Sabato del Cantelli

Sabato 11 aprile, al Conservatorio Cantelli di Novara, si terrà il tradizionale appuntamento con i Concerti del Sabato. Alle 17, sul palco dell'auditorium, si esibiranno un duo e un trio dedicati alla musica barocca. L'evento è organizzato per offrire al pubblico un momento di ascolto dedicato a questo stile musicale, con esecuzioni dal vivo di composizioni dell'epoca. La serata prevede un repertorio concentrato sul periodo barocco.

Sabato 11 aprile tornano i Concerti del Sabato al Conservatorio Cantelli di Novara.Protagonisti, dalle 17 sul palco dell'auditorium, saranno un duo e un trio barocchi. Andrea Alziati al violoncello barocco e Gioele Cantalovo al clavicembalo, si alternano con il Trio formato da Michele Alziati. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

La musica Yiddish protagonista del concerto del sabato al Conservatorio Cantelli"La musica della memoria" è il nuovo appuntamento dei Concerti del Sabato del Conservatorio di Novara.

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Oggi, Sabato 4 aprile, alle ore 17.30 in Piazza dei Leoni concerto di inaugurazione del 38° Concorso Pianistico Città di Albenga - Memorial Maria Silvia Folco. Interprete Filippo Odobashi, vincitore dell'edizione 2025. Musiche di Bach, Haydn, Schumann e Ch - facebook.com facebook