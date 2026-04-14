La rassegna Organi Callido fa tappa alla chiesa del Suffragio con il concerto di Wolfgang Zerer
Venerdì 17 aprile alle 20:45 si terrà un concerto presso la chiesa del Suffragio a Forlì, inserito nella rassegna Organi Callido. Il protagonista sarà Wolfgang Zerer, noto come uno dei principali interpreti della musica organistica a livello internazionale. La serata rappresenta un’occasione per ascoltare un artista di fama mondiale esibirsi su uno degli strumenti storici della chiesa.
Sarà Wolfgang Zerer, tra i più autorevoli interpreti della scena organistica internazionale, il protagonista del concerto in programma per venerdì 17 aprile alle 20,45 nella chiesa del Suffragio a Forlì. L’evento, promosso da Forlì Antiqua, rappresenta il quarto appuntamento della rassegna.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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