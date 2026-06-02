La Bcc Romagnolo, squadra di serie D femminile, ha confermato la permanenza nel campionato regionale per la stagione 2026-27. La squadra è guidata dal coach Bianca Mazzotti e ha ottenuto questa qualificazione grazie ai regolamenti federali. La notizia riguarda direttamente il Volley Club Cesena, che gestisce la formazione.

Arriva un’ottima notizia in casa Volley Club Cesena: la Bcc Romagnolo, formazione di serie D femminile guidata da coach Bianca Mazzotti, ha conquistato ufficialmente la permanenza nella categoria e prenderà parte al campionato regionale anche nella stagione 2026-27. Il verdetto definitivo è arrivato nelle scorse ore in seguito all’applicazione dei regolamenti federali relativi alle retrocessioni ‘a scalare’. In sostanza, il ridotto numero di squadre emiliano-romagnole retrocesse dai campionati nazionali ha generato un effetto positivo sui campionati regionali, modificando il quadro di chi si era visto costretto a salutare la categoria. Entrando nel merito, numeri alla mano, il numero delle retrocessioni dirette è stato ridotto a sole due squadre (undicesima e dodicesima di ogni girone). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Bcc Romagnolo salvata dai regolamenti federali

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