Bcc Romagnolo punto d’oro contro la capolista

La squadra femminile del Volley Club Cesena, in campionato di serie D, ha ottenuto un punto contro la capolista. La partita si è svolta a Rimini contro la Vtr, e le giocatrici bianconere sono state sconfitte solo al quinto set, dopo aver recuperato da una situazione di svantaggio di due parziali.

Una bella Bcc Romagnolo. La squadra femminile del Volley Club Cesena impegnata nel campionato di serie D, strappa un punto prezioso alla capolista: a Rimini, contro Vtr, le bianconere si sono infatti arrese solo ai vantaggi del quinto set, dopo aver ribaltato la situazione sotto di due parziali. Il match dalle mille emozioni è dunque finito 3-2 (25-16, 25-18, 19-25, 20-25, 17-15) a favore delle riminesi, ma la soddisfazione in casa Volley Club dopo una prestazione di questo carattere va oltre il punto guadagnato. La partita. Rimini parte molto forte, mettendo in difficoltà le bianconere in ricezione e a muro. La Bcc Romagnolo, reduce da una... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bcc Romagnolo, punto d’oro contro la capolista Articoli correlati La Bcc Romagnolo cade 0-3Nel campionato di pallavolo femminile di serie D, contro Volley Bassa Romagna, la seconda forza del girone, la squadra del Volley Club Cesena... La Bcc Romagnolo riparte forteNel campionato di volley di serie D femminile, la squadra del Volley Club Cesena griffata Bcc Romagnolo ha inaugurato il girone di ritorno con una... Una raccolta di contenuti su Bcc Romagnolo Temi più discussi: Volley Club D femminile, BCC Romagnolo: rimonta spettacolare e punto prezioso contro la capolista; Volley serie D maschile, un match mai in discussione: la Bcc Romagnolo corsara ad Argenta; BCC Romagnolo senza ostacoli ad Argenta: vittoria netta in tre set; Giovani protagonisti Tanti progetti sul futuro. Volley Club D femminile, BCC Romagnolo: rimonta spettacolare e punto prezioso contro la capolistaUna BCC Romagnolo in grande spolvero sfiora l’impresa contro la capolista VTR Rimini: sabato pomeriggio le bianconere rimontano da 0-2, portando la partita al quinto set e conquistando un punto prezio ... forli24ore.it Volley serie D maschile, un match mai in discussione: la Bcc Romagnolo corsara ad ArgentaVenerdì sera la Bcc Romagnolo, impegnata nella trasferta valida per la ventesima giornata del campionato di serie D maschile, ha sconfitto l'Argenta Volley, undicesima in classifica, con il risultato ... cesenatoday.it Volley Club D femminile, BCC Romagnolo: rimonta spettacolare e punto prezioso contro la capolista x.com La vittoria ad Argenta della BCC Romagnolo è un’ottima iniezione di fiducia ed energia in vista della prossima sfida casalinga di sabato 28 marzo: al MiniPalazzetto arriverà Portomaggiore, diretta inseguitrice a quota 43 (inizio gara alle ore 17.30); i ragazzi di - facebook.com facebook