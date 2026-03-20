La Bcc Romagnolo cade 0-3

Nel campionato di pallavolo femminile di serie D, la squadra del Volley Club Cesena con il marchio Bcc Romagnolo ha affrontato la Volley Bassa Romagna, seconda in classifica. La partita si è conclusa con una sconfitta per 0-3, con set chiusi rispettivamente a 20-25, 18-25 e 20-25. La sfida si è svolta senza sorprese, con la squadra avversaria che si è imposta nettamente.

Nel campionato di pallavolo femminile di serie D, contro Volley Bassa Romagna, la seconda forza del girone, la squadra del Volley Club Cesena griffata Bcc Romagnolo si è arresa 0-3 (20-25, 18-25, 20-25). Al termine del match coach Mazzotti ha comunque espresso fiducia sul percorso del gruppo: "Sapevamo di andare incontro a un periodo complicato, dovendo incontrare alcune delle squadre più forti del nostro girone. Quella di venerdì sera è stata comunque una prestazione positiva perché, a tratti, abbiamo dimostrato che, pur essendo giovani, possiamo giocarcela anche contro avversarie di questo calibro. Possiamo migliorare nella fase break ma sono sicura che, se riusciremo ad esprimere questo gioco con costanza, anche contro squadre più vicine a noi come punteggio in classifica, potremo toglierci delle belle soddisfazioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Bcc Romagnolo cade 0-3 Articoli correlati La Bcc Romagnolo riparte forteNel campionato di volley di serie D femminile, la squadra del Volley Club Cesena griffata Bcc Romagnolo ha inaugurato il girone di ritorno con una... Bcc Romagnolo inaugura la nuova sede a GambettolaIeri mattina Bcc Romagnolo ha inaugurato la nuova sede della filiale di Gambettola, situata in centro che accorpa la filiale di Budrio e quella di... Altri aggiornamenti su Bcc Romagnolo Argomenti discussi: La Bcc Romagnolo cade con la seconda in classifica. Volley Club D maschile, ottava vittoria consecutiva per la BCC RomagnoloIn trasferta contro la penultima della classe Orbite Pallavolo Faenza, la BCC Romagnolo ha conquistato sabato scorso l’intera posta in palio con un 0-3 (26-28, 18-25, 24-26), replicando il successo de ... forli24ore.it La Bcc Romagnolo ferma la seconda della classeNel campionato di pallavolo di serie D femminile, la squadra del Volley Club Cesena targata Bcc Romagnolo ha piegato le ambizioni dell’Unica Volley, seconda in classifica, imponendosi con il risultato ... ilrestodelcarlino.it