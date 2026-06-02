Kenny Dalglish e Kevin Keegan, due leggende del calcio britannico, sono stati annunciati come in cura per un tumore. La notizia è stata diffusa nel giro di poche ore, portando alla ribalta le loro battaglie personali. Entrambi hanno segnato la storia del calcio, ma ora si trovano a fronteggiare problemi di salute che nulla hanno a che vedere con le loro carriere sportive. La notizia ha suscitato attenzione e solidarietà tra i tifosi.

AGI - Sarà un caso ma nel giro di poche ore due figure epiche del calcio britannico, Kenny Dalglish e Kevin Keegan, che hanno fatto gioire milioni di tifosi con le loro imprese, sono tornate alla ribalta della cronaca per motivi che nulla hanno a che vedere con lo sport: sono in cura per un tumore. Dalglish, leggenda del calcio scozzese, del Liverpool e del Celtic, 75 anni, avrebbe preferito mantenere riservata la notizia, ma è stato costretto a confermarla dopo una pubblicazione involontaria sui social. "Sto attualmente seguendo un trattamento contro il cancro. A differenza del mio utilizzo del telefono, le cure stanno andando bene", ha scritto Dalglish, chiedendo rispetto per la privacy sua e della sua famiglia e ringraziando il personale medico per l'assistenza ricevuta. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La battaglia di Dalglish e Keegan contro il tumore

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