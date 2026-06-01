L'ex calciatore e allenatore dell'Inghilterra ha annunciato di essere stato diagnosticato con un cancro al quarto stadio. La comunicazione è stata fatta a gennaio, senza ulteriori dettagli sulle condizioni di salute attuali o sui trattamenti in corso. La notizia riguarda una figura nota nel mondo del calcio, ma non sono stati forniti aggiornamenti recenti sulla sua situazione clinica. La comunicazione è avvenuta tramite un messaggio pubblico, senza commenti ufficiali successivi.

A gennaio aveva rivelato di avere un cancro, ora la leggenda del calcio inglese Kevin Keegan, 75 anni, ha affermato al Daily Mail che il tumore contro cui sta combattendo da diversi mesi ha raggiunto il quarto stadio. "Mi è stato detto che un medico di fama sta utilizzando un nuovo metodo per combattere il mio cancro al quarto stadio", ha dichiarato l'ex capitano dell'Inghilterra sul palco del Tyne Theatre and Opera House di Newcastle questo fine settimana, secondo quanto riportato dal Daily Mail lunedì. Keegan aveva annunciato all'inizio di gennaio di essere in cura per un cancro diagnosticato di recente, ma non aveva specificato la natura o la gravità della malattia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La battaglia di Kevin Keegan: "Ho un cancro al quarto stadio"

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