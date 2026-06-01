Kevin Keegan | Ho un tumore al quarto stadio

Kevin Keegan, ex calciatore e allenatore della nazionale inglese, ha annunciato di essere affetto da un tumore al quarto stadio. La notizia è stata resa pubblica dall’interessato senza ulteriori dettagli sulla diagnosi o sui trattamenti previsti. Keegan ha condiviso la comunicazione attraverso un messaggio pubblico, senza fornire informazioni aggiuntive sulla sua condizione medica o sulle eventuali terapie in corso.

L’ex capitano e allenatore dell’Inghilterra, Kevin Keegan, ha rivelato di avere un tumore al quarto stadio. La malattia resa nota dalla famiglia a gennaio La sua famiglia aveva reso nota la sua malattia a gennaio, dopo che il 75enne si era sottoposto a "ulteriori accertamenti per i persistenti sintomi addominali». Da allora, il mondo del calcio si è stretto attorno al due volte Pallone d’Oro europeo, attaccante degli anni '70. La carriera tra club e nazionale inglese Keegan ha giocato per Scunthorpe United, Liverpool, Amburgo, Southampton e Newcastle durante la sua brillante carriera. In seguito ha allenato Newcastle, Fulham, la nazionale inglese e il Manchester City. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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