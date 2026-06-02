La banana di Maurizio Cattelan, esposta al Museo Pompidou-Metz, è stata rubata. L’opera, fissata alla parete con nastro adesivo, era già stata oggetto di un episodio simile mesi fa, quando un visitatore la mangiò. Il centro ha presentato denuncia alle autorità. La polizia ha avviato le indagini per recuperare l’opera e individuare i responsabili.

Il Centro Pompidou di Metz, nel cuore dell’est della Francia, ha ufficialmente sporto denuncia contro ignoti in seguito al furto di una delle opere più iconiche e discusse dell’arte contemporanea: “Comedian”, il celebre lavoro dell’artista italiano Maurizio Cattelan, raffigurato da una banana fissata alla parete mediante un semplice nastro adesivo. L’opera, che nel corso degli anni ha saputo polarizzare l’opinione pubblica e il mondo dell’arte, sollevando interrogativi profondi sul concetto stesso di valore artistico, è sparita dalla prestigiosa sede museale in circostanze ancora da chiarire. Le autorità competenti sono al lavoro per fare luce sull’accaduto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La banana di Maurizio Cattelan è stata rubata al Museo Pompidou-Metz. L’opera dell’artista fu bersaglio mesi fa di un altro gesto, un visitatore la mangiò

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Rubata (e subito sostituita) di nuovo la banana di Cattelan al Museo Pompidou-Metz

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