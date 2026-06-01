la banana di maurizio cattelan sparisce ancora rubata dal museo francese pompidou di metz

Notizia in breve

La banana di Maurizio Cattelan è stata nuovamente rubata dal museo francese Pompidou di Metz. L'opera, già protagonista di un episodio in cui era stata mangiata da un visitatore l'anno scorso, è scomparsa questa volta senza lasciare tracce visibili. Il furto si aggiunge a una serie di eventi che hanno coinvolto la stessa installazione, che ha suscitato attenzione e polemiche fin dalla sua creazione. La direzione del museo sta indagando sulla vicenda.