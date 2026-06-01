La banana di Maurizio Cattelan sparisce ancora rubata dal museo francese Pompidou di Metz
La banana di Maurizio Cattelan è stata nuovamente rubata dal museo francese Pompidou di Metz. L'opera, già protagonista di un episodio in cui era stata mangiata da un visitatore l'anno scorso, è scomparsa questa volta senza lasciare tracce visibili. Il furto si aggiunge a una serie di eventi che hanno coinvolto la stessa installazione, che ha suscitato attenzione e polemiche fin dalla sua creazione. La direzione del museo sta indagando sulla vicenda.
La nota, e altrettanto discussa, banana di Maurizio Cattelan è stata rubata. Il centro Pompidou di Metz, nell'est della Francia, ha annunciato di aver presentato una denuncia contro ignoti dopo il furto della particolare opera "Comedian", rappresentata dal frutto appeso al muro con un nastro adesivo. Della scomparsa si è accorto un agente di sorveglianza. Anche se la banana, per ovvi motivi, viene sostituita ogni tre giorni, "il valore dell'opera sta nel suo certificato di autenticità e nel protocollo che governa la sua presentazione" al pubblico. Per questo, in un comunicato, il museo transalpino "condanna la sparizione, che danneggia il rispetto dovuto ai pezzi esposti". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Temi più discussi: Francia, sparita di nuovo la banana dell'opera di Maurizio Cattelan; Rubata la banana di Cattelan nel museo Pompidou di Metz; La banana di Cattelan è stata rubata di nuovo. Trafugata (o mangiata?) da un visitatore al Pompidou di Metz; Rubata la banana di Maurizio Cattelan al Centre Pompidou-Metz. Denuncia del museo contro ignoti.
Tra le opere protagoniste della mostra che il museo francese dedica a Maurizio Cattelan, Comedian è stata per la seconda volta oggetto di furto da quando l’esposizione è iniziata. Ignoto l’autore, la banana è stata prontamente sostituita. Ma il Pompidou ha s facebook
La banana di Maurizio Cattelan è stata rubata dal Centre Pompidou-Metz in Francia e il museo ha denunciato il furto. L’opera Comedian, già protagonista di episodi simili, è stata subito ripristinata con un nuovo frutto. #BananaCattelan x.com
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