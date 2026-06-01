La banana di Maurizio Cattelan sparisce ancora rubata dal museo francese Pompidou di Metz

Da ilgiornaleditalia.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La banana di Maurizio Cattelan è stata nuovamente rubata dal museo francese Pompidou di Metz. L'opera, già protagonista di un episodio in cui era stata mangiata da un visitatore l'anno scorso, è scomparsa questa volta senza lasciare tracce visibili. Il furto si aggiunge a una serie di eventi che hanno coinvolto la stessa installazione, che ha suscitato attenzione e polemiche fin dalla sua creazione. La direzione del museo sta indagando sulla vicenda.

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La nota, e altrettanto discussa, banana di Maurizio Cattelan è stata rubata. Il centro Pompidou di Metz, nell'est della Francia, ha annunciato di aver presentato una denuncia contro ignoti dopo il furto della particolare opera "Comedian", rappresentata dal frutto appeso al muro con un nastro adesivo. Della scomparsa si è accorto un agente di sorveglianza. Anche se la banana, per ovvi motivi, viene sostituita ogni tre giorni, "il valore dell'opera sta nel suo certificato di autenticità e nel protocollo che governa la sua presentazione" al pubblico. Per questo, in un comunicato, il museo transalpino "condanna la sparizione, che danneggia il rispetto dovuto ai pezzi esposti". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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