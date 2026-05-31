La celebre banana di Cattelan è stata rubata: la scomparsa è stata scoperta sabato da un addetto alla sorveglianza del museo Pompidou-Metz nell’est della Francia, sede distaccata del Centro Pompidou di Parigi. Le autorità museali hanno sporto denuncia contro ignoti per furto. Nel 2024 la banana di Cattelan – il cui nome ufficiale è Comedian – era stata battuta all’asta di Sotheby’s di New York per 6,2 milioni di dollari. Rubata la banana di Cattelan Dopo il furto, la banana di Cattelan è stata immediatamente sostituita. Sì, perché l’opera d’arte non è fatta in metallo pitturato di giallo o in terracotta. Si tratta in realtà di una comunissima banana attaccata al muro con nastro adesivo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Banana di Cattelan rubata dal museo Pompidou-Metz in Francia, tutte le vicissitudini dell'opera pop

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