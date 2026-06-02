Al TC Ambrosiano si è conclusa la prima giornata della 59esima edizione del Torneo Avvenire, riservato agli under 14. Il favorito Adamca è stato eliminato subito, mentre Bari ha battuto Sanson in due set. La competizione prevede 64 incontri su campi in terra battuta e proseguirà fino alla finale.

Sessantaquattro incontri e grande spettacolo nella 59esima edizione del Torneo Avvenire, riservato ai migliori under 14 del circuito internazionale, sui campi in terra battuta del TC Ambrosiano. Grandi protagonisti gli azzurri, presenti nel tabellone principale con 16 uomini e 22 donne. A compiere il primo colpo della settimana è l’austriaco Fabian Leitner, autore dell’eliminazione dello slovacco Martin Adamca, testa di serie n°1, per 75, 16, 63. Protagonista anche Ulisse Bari, semifinalista nel 2025 ai campionati italiani under 13 e vincitore del doppio: ha superato l’ottavo favorito, lo slovacco Matteo Sanson, per 75, 64, per la gioia degli allenatori Francesco Rossi e Leonardo Pesaresi del CT Corinaldo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - La 59esima edizione al tc ambrosiano. L’Avvenire saluta subito il favorito Adamca. Sorpresa Bari, elimina Sanson in due set

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