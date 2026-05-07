Matteo Berrettini si è tolto di dosso subito il torneo di Roma, uscendo al primo turno dopo aver perso contro l’australiano in due set, 6-2 e 6-3, in un’ora e 29 minuti. L’avversario ha dominato la partita, impedendo all’italiano di trovare continuità nel gioco e di reagire alle sue giocate. La sconfitta segna un’altra giornata negativa per il tennista, che non è riuscito a risollevarsi dopo le recenti difficoltà.

Si conclude già al primo turno l’avventura di Matteo Berrettini agli Internazionali di Roma, il torneo di casa e quello più amato, che tuttavia non è mai riuscito a godersi fino in fondo: The Hammer è stato sconfitto 6-2 6-3 in un’ora e 29’ dall’australiano Popyrin, n. 62 del mondo (ma già 19 nell’agosto 2024), che aveva battuto tre volte nei primi quattro confronti. Una partita tra due giocatori che certamente non stanno attraversando un grande momento: Popyrin aveva perso nove volte al primo turno negli 11 tornei giocati in stagione prima di Roma, mentre prima di un parziale risveglio al Challenger di Cagliari (quarti) Berrettini aveva parlato espressamente dell’incapacità di tornare ad essere competitivo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Berrettini, un'altra giornata da dimenticare: saluta Roma al primo turno. Vince Popyrin in due set

Notizie correlate

Leggi anche: Internazionali, flop Berrettini: perde al primo turno con Popyrin e saluta già Roma

IBI 2026, Berrettini si ferma al primo turno: Popyrin vince 6-2 6-3 in un’ora e mezzaL’australiano domina con il servizio e in risposta, sfrutta le difficoltà di Berrettini col rovescio e chiude senza problemi.

Altri aggiornamenti

Si parla di: Quale partita su TV8, ATP Roma 2026: decisione ufficiale 7 maggio, orario, streaming.

Berrettini eliminato al 1° turno all'Atp Roma: Popyrin vince 6-2, 6-3Matteo Berrettini debutta agli Internazionali BNL d'Italia. L'azzurro affronta l'australiano Alexei Popyrin (numero 60 al mondo). Il match, in programma alle ore 11, è in diretta su Sky Sport Uno, Sky ... sport.sky.it

Berrettini subito fuori a Roma: il Martello si arrende a Popyrin in 2 setIl 2 volte campione del mondo ed ex numero 6 Atp cade contro l'australiano e lascia il campo di casa al primo turno ... tuttosport.com