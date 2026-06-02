kovar napoli pista calda se parte milinkovic savic

Il Napoli sta monitorando la situazione di un portiere e potrebbe muoversi sul mercato in vista di una possibile partenza di un centrocampista. La trattativa coinvolgerebbe anche un calciatore serbo, il cui trasferimento potrebbe sbloccare l’operazione. La società sta valutando le opzioni disponibili e aspetta sviluppi sulla cessione del centrocampista, che potrebbe aprire la strada a un nuovo acquisto tra i pali.

Il Napoli potrebbe intervenire anche sul mercato dei portieri. La situazione di Vanja Milinkovic-Savic, considerata fino a poco tempo fa stabile, non sarebbe più del tutto chiusa. Il serbo resta un elemento importante della rosa, ma davanti a un’offerta adeguata il club potrebbe valutare una cessione. La questione è legata anche all’arrivo di Massimiliano Allegri. Il nuovo allenatore dovrà definire le gerarchie tra i pali e capire su quali profili puntare per la prossima stagione. Per questo il Napoli si sta muovendo in anticipo, monitorando possibili alternative. A fare il punto è stato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube. Il giornalista ha spiegato che il futuro di Milinkovic-Savic dipenderà dalle proposte che arriveranno nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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