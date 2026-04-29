Napoli, 29 aprile 2026 – Il centrocampista ha espresso il desiderio di poter tornare indietro e rivivere la partita contro il Copenhagen, in cui la squadra ha subito una sconfitta. Ha commentato che, se fosse possibile, rifarebbe quella sfida, sottolineando il suo rammarico per alcune scelte fatte durante il match. La squadra si prepara ora alle prossime gare, con l’obiettivo di migliorare e evitare errori simili.

Napoli, 29 aprile 2026 - Portieri che non sbaglino non ne esistono, ma di certo nel contesto della stagione altalenante del Napoli, Vanja Milinkovic-Savic si è distinto per continuità e affidabilità, entrando presto nel cuore dei suoi nuovi tifosi anche per la spiccata capacità di neutralizzare i rigori, lo spauracchio di ogni tifoso: oggi il portiere serbo si è raccontato ai microfoni di Radio Crc, partendo dall'ultimissimo clean sheet messo a referto contro la Cremonese. Le dichiarazioni di Milinkovic-Savic. "Abbiamo messo più energia in campo rispetto alla sfida contro la Lazio, penso si sia visto. Eravamo più determinati anche nelle ripartenze e davanti la porta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, Milinkovic-Savic e i rimpianti: "Se potessi, rigiocherei contro il Copenhagen"

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