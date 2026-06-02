Il difensore francese lascia il Liverpool e si trasferirà in Italia. La Juventus e il Milan sono le due società italiane interessate al suo acquisto. La trattativa riguarda un trasferimento a parametro zero. Nei prossimi giorni si attende l’accordo definitivo tra il giocatore e le due squadre. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime settimane.

Il difensore francese si appresta a dire addio al Liverpool: ecco dove potrebbe giocare nella prossima stagione. Dopo la grande delusione per la mancata qualificazione alla prossima Champions League, Juventus e Milan sono pronte a recitare un ruolo da protagoniste nella prossima sessione estiva di calciomercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tifosi Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Entrambi i club sono alla ricerca di un difensore esperto ed affidabile e hanno messo nel proprio mirino Ibrahima Konaté, difensore francese classe ’99 che il prossimo 30 giugno si libererà a parametro zero dal Liverpool. Il fattore... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Calciomercato.it - Konaté, volata Juve-Milan per il colpaccio a zero: chi è in vantaggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Corsa Champions, volata a tre: analisi dei calendari di Como, Juve e Roma per capire chi può avere un vantaggioNella corsa alla qualificazione in Champions League, si confrontano i calendari di Como, Juventus e Roma per capire chi ha maggiori possibilità di...

Juve-Milan, volata Champions da 100 milioni: chi vince prende LewandowskiJuventus e Milan si affrontano nelle ultime sei giornate di campionato in una sfida che potrebbe determinare la qualificazione in Champions League.

Temi più discussi: Konatè lascia il Liverpool a parametro zero: dove può andare il difensore, dal Real Madrid alle voci sulla Serie A; Ibrahima Konate pronto all’addio al Liverpool a parametro zero; L'occasione d'oro si chiama Ibrahima Konaté: i numeri; Konate a parametro zero, ma l’Inter resta fredda: il difensore del Liverpool lontano dalla Serie A.

Slot vuole portare Konatè se andrà Milan? Juve in seconda filaIl Milan valuta Arne Slot per la panchina. Il tecnico potrebbe favorire l’arrivo di Konaté, seguito anche da Real Madrid e Juventus. tuttojuve.com

[Romeo Agresti, IlBiancoNero] - La Juve sta lavorando per cercare di concludere l'accordo per Alisson reddit

Volata Champions, tutte le combinazioni: gli scenari e gli incroci possibili per Milan, Roma, Como e JuveLa guida definitiva per districarsi nella mezza infinità di possibili scenari che l'ultima giornata di campionato ha in serbo per le quattro contendenti alla corsa Champions ... sport.virgilio.it