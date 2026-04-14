Juventus e Milan si affrontano nelle ultime sei giornate di campionato in una sfida che potrebbe determinare la qualificazione in Champions League. Le due squadre sono separate da soli tre punti in classifica, con i bianconeri attualmente in forma migliore rispetto ai rossoneri. La sfida rappresenta anche una corsa da 100 milioni di euro, con chi vincerà che avrà la possibilità di ingaggiare il calciatore polacco.

Juventus e Milan si giocano il loro futuro in queste ultime sei giornate. Le due squadre sono separate solamente da tre punti, con i bianconeri che sono in una forma molto più smagliante rispetto ai rossoneri. Lo scontro diretto che ci sarà alla 34° giornata sarà cruciale per il destino europeo e per il calciomercato delle due squadre. La qualificazione in Champions, infatti, garantirebbe una grande quantità di milioni da investire e, soprattutto, un grande appeal verso i calciatori di caratura maggiore. La battaglia tra le due squadre, come affermato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe essere l’ago della bilancia per i possibili arrivi di Goretzka e del sogno Lewandowski.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve-Milan, volata Champions da 100 milioni: chi vince prende Lewandowski

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