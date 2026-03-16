Corsa Champions volata a tre | analisi dei calendari di Como Juve e Roma per capire chi può avere un vantaggio

Nella corsa alla qualificazione in Champions League, si confrontano i calendari di Como, Juventus e Roma per capire chi ha maggiori possibilità di avanzare. Le tre squadre si preparano ad affrontare un percorso cruciale, con partite da disputare nelle prossime settimane. Le sfide in programma potrebbero influenzare notevolmente le posizioni in classifica e le chance di ottenere un biglietto per la competizione europea.

Boga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment Calciomercato Torino: lascerà i granata in estate. Futuro già definito, svelato il piano del club per questo giocatore. Tutti i dettagli Napoli, niente mercato da 150 milioni! Strategia chiara per l’estate: riscatto di questi due giocatori e piano definito per i nuovi acquisti. Ultimissime Vlasic trascina il Torino: numeri da leader e tre giocate chiave nel poker granata al Parma! Che numeri per il granata Banda, dimesso dal Cardarelli di Napoli, corre a Lecce e arriva in tempo per la nascita della sua prima figlia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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