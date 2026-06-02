Kim Kardashian ha condiviso sui social un video in cui si vede mentre perde il controllo della bici durante una corsa con Lewis Hamilton. Il breve clip è diventato virale, mostrando il momento in cui la influencer cade. La scena si svolge in un contesto di allenamento con il pilota di Formula 1, con Kardashian che si riprende subito dopo la caduta. Nessuna altra informazione sul luogo o sulle condizioni di salute di Kardashian è stata comunicata.

Kim Kardashian ha condiviso sui social uno scorcio – raro – della sua vita privata con Lewis Hamilton. La star dei reality è quasi caduta quando ha perso accidentalmente il controllo della bicicletta e si è scontrata con il pilota britannico di Formula Uno in un video di qualche secondo, poi diventato virale, che ha condiviso della loro gita fuori porta. I due, come confermato da People, hanno avuto il loro primo “incontro romantico” lo scorso febbraio, in gran segreto. In un post sui social, pubblicato lunedì 1 giugno, Kardashian ha condiviso una carrellata di momenti recenti, tra cui una giornata trascorsa con il pilota britannico. “Ultimamente”, ha scritto nella didascalia del carosello di Instagram, ricco di momenti trascorsi con la famiglia e gli amici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Kim Kardashian si “scontra” in pista con Lewis Hamilton: perde il controllo della bici e diventa virale

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Kim Kardashian and Lewis Hamilton were seen on a beach in Malibu.

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