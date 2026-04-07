Lewis Hamilton ufficializza con Kim Kardashian | VIDEO

Lewis Hamilton ha condiviso un video sui social in cui appare insieme a Kim Kardashian. È la prima volta che i due vengono mostrati pubblicamente nello stesso contenuto online. Nel video, Hamilton fa riferimento a un legame con la Ferrari. La presenza di Kim Kardashian nel video ha attirato l'attenzione degli utenti e dei media. Questa apparizione ha generato discussioni sui social network e tra gli appassionati di moda e sport.

Lewis Hamilton ha pubblicato un video per la Ferrari e compare anche Kim Kardashian: è la prima volta che i due si fanno vedere insieme sui social Ormai la storia traLewis Hamilton e Kim Kardashianè cosa risaputa ma finora nessuno dei due aveva confermato la relazione sui propri social. Adesso ci ha pensato il pilota attraverso un video dove, alla fine, si intravede Kim Kardashian. Per pubblicizzare la nuova Ferrari ha pubblicato un reel da fotogrammi veloci e poi si vede Lewis che scorrazza su questo nuovo modello di auto. Alla fine, avvolta tra il fumo, si intravede una donna in macchina con lui: èKim Kardashian.I due si frequentano dall’inizio del 2026 ma sembra che facciano davvero sul serio e sono inseparabili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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