Su social network, un commento di Lewis Hamilton ha attirato l’attenzione di molti, alimentando le speculazioni sulla sua presunta relazione con Kim Kardashian. Mentre alcuni interpretano il messaggio come una conferma, l’annuncio ufficiale della coppia ancora non è stato dato. La vicenda ha suscitato attenzione tra i fan e i media, che seguono con interesse ogni sviluppo.

La storia d'amore tra Lewis Hamilton e Kim Kardashian sembra proseguire a gonfie vele, anche se il tempo degli annunci a mezzo social non è ancora arrivato. Nelle ultime ore, però, il pilota della Ferrari, fresco di podio in Cina dietro a Kimi Antonelli e George Russell, ha lanciato un primo indizio che ha mandato in visibilio i fan della coppia: un commento a una foto di Kardashian che è stato visto come una conferma che ci sia del tenero tra i due. Nelle stesse ore in cui Hamilton era impegnato nel GP della Cina, l'attrice e imprenditrice si trovava al Los Angeles County Museum of Art, il LACMA, per partecipare al prestigioso Vanity Fair Oscar Party. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lewis Hamilton, primo indizio social sulla storia d'amore con Kim Kardashian

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