Una serie di attacchi a Bryansk ha provocato il ferimento di 13 civili e danni a numerose abitazioni nel distretto di Bezhitsky. I bombardamenti hanno interessato diverse aree residenziali, causando danni materiali e traumi tra la popolazione locale. Gli attacchi sono avvenuti nei giorni precedenti alla prevista tregua dell’8 maggio, sollevando domande sulla loro tempistica e sulle modalità con cui sono stati condotti.

? Cosa scoprirai Come sono stati colpiti i palazzi nel distretto di Bezhitsky?. Perché gli attacchi sono aumentati proprio prima della tregua dell'8 maggio?. Quali droni sono stati intercettati mentre puntavano verso Mosca?. Cosa accadrà alle zone di confine dopo questo nuovo raid?.? In Breve Dodici appartamenti e 40 veicoli danneggiati nel distretto di Bezhitsky. Tre droni intercettati dal sindaco Sobianin verso Mosca. Un ferito segnalato dalle autorità di Dnipro per attacco russo. Tregua russa proposta per l'8 e il 9 maggio. Tredici persone, tra cui un minore, sono rimaste ferite stanotte a Bryansk dopo che un attacco ucraino ha colpito diversi edifici residenziali nel distretto di Bezhitsky.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Raid a Bryansk: 13 feriti tra civili e danni a decine di abitazioni

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