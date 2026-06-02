Nella capitale sono stati lanciati numerosi missili, provocando incendi e danni nei distretti di Podilskyi e Obolon. I sistemi di difesa aerea hanno intercettato alcuni razzi, mentre altri sono riusciti a colpire edifici residenziali e infrastrutture civili. Non sono ancora stati comunicati dettagli sulle vittime o sui danni specifici. La situazione resta tesa, con le autorità che monitorano l’area e cercano di contenere i danni.

? Punti chiave Quali edifici sono stati colpiti nei distretti di Podilskyi e Obolon?. Come hanno reagito i sistemi di difesa aerea ai razzi?. Perché gli incendi si sono propagati nei cantieri e nelle abitazioni?. Quali misure di sicurezza ha ordinato il sindaco Klitschko?.? In Breve Incendi segnalati nei distretti di Podilskyi e Obolon con auto in fiamme.. Frammenti di missile hanno danneggiato il tetto di una residenza a Podilskyi.. Un rogo ha interessato un cantiere edile nel quartiere di Obolon.. Zelenskyy aveva precedentemente avvertito la popolazione di possibili attacchi massicci.. Attacchi missilistici su Kiev: esplosioni e incendi segnalati nelle zone di Podilskyi e Obolon. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kiev, pioggia di missili: incendi e danni nei distretti urbani

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Ucraina, la rappresaglia di Mosca: centinaia di missili e droni su Kiev e dintorni - Agorà 25/05/26

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