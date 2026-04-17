Nella giornata di oggi, la Russia ha lanciato una serie di missili contro diverse aree dell’Ucraina, senza che si manifesti alcun segnale di un possibile cessate il fuoco. Nonostante le offensive, le autorità ucraine hanno dichiarato di non voler rinunciare alla propria posizione. La situazione rimane tesa, con continui attacchi che coinvolgono varie zone del paese.

Guerra in Ucraina. Pioggia di missili russi sul paese, non si intravede un cessate il fuoco. Malgrado questo, Kiev non intende fare alcun passo indietro. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ucraina, nuova pioggia di missili russi. Kiev non arretra

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