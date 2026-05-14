Putin diceva la guerra è finita poi l' inferno | pioggia di missili sull' Ucraina strage a Kiev

Dopo un breve periodo di tregua di tre giorni, durante il quale il presidente russo aveva dichiarato che la guerra era quasi finita, la regione è stata teatro di nuovi attacchi. Immediatamente dopo la fine del cessate il fuoco, sono stati colpiti con missili obiettivi in Ucraina, tra cui la capitale. Le esplosioni hanno causato danni e vittime, e le autorità locali hanno riferito di un bilancio di morti e feriti. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

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Le parole sulla guerra “vicina alla fine” sono durate meno del fumo dei palazzi colpiti. Appena esaurito il cessate il fuoco di tre giorni, e con esso le speranze alimentate dalle frasi di Vladimir Putin interpretate da qualcuno come un segnale di apertura, la Russia ha scatenato contro l’Ucraina. 🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Guerra in Ucraina: cominciato a Mosca l'incontro tra Witkoff e Putin Sullo stesso argomento Leggi anche: Ucraina, nuova pioggia di missili russi. Kiev non arretra Leggi anche: Tregua già finita, pioggia di droni su Kiev. E Putin testa il super razzo Argomenti più discussi: Contro Vladimir Putin, criminale di guerra; Brevissima storia del conflitto tra Russia e Ucraina; Mentre l’Ucraina brucia Putin, Vannacci e la diplomazia degli ulivi nella Roma russa; Emmanuel Carrère: Mia mamma, la Russia e l'abbaglio su Putin. Di lui diceva: è brutale, ma tiene in pugno il Paese. . @paolomieli: Times of India da grande risalto ad una notizia che arriva dagli USA: Putin ha paura di un colpo di Stato, ha ristretto tutti i controlli intorno a sé, io non ci credo, sono notizie che periodicamente tornano da inizio della guerra, quando si diceva ch x.com