Putin diceva la guerra è finita poi l' inferno | pioggia di missili sull' Ucraina strage a Kiev
Dopo un breve periodo di tregua di tre giorni, durante il quale il presidente russo aveva dichiarato che la guerra era quasi finita, la regione è stata teatro di nuovi attacchi. Immediatamente dopo la fine del cessate il fuoco, sono stati colpiti con missili obiettivi in Ucraina, tra cui la capitale. Le esplosioni hanno causato danni e vittime, e le autorità locali hanno riferito di un bilancio di morti e feriti. La situazione rimane tesa e in evoluzione.
Le parole sulla guerra “vicina alla fine” sono durate meno del fumo dei palazzi colpiti. Appena esaurito il cessate il fuoco di tre giorni, e con esso le speranze alimentate dalle frasi di Vladimir Putin interpretate da qualcuno come un segnale di apertura, la Russia ha scatenato contro l’Ucraina. 🔗 Leggi su Today.it
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. @paolomieli: Times of India da grande risalto ad una notizia che arriva dagli USA: Putin ha paura di un colpo di Stato, ha ristretto tutti i controlli intorno a sé, io non ci credo, sono notizie che periodicamente tornano da inizio della guerra, quando si diceva ch x.com
Torniamo sulla guerra in Ucraina all'indomani del discorso di Vladimir Putin durante la parata sulla Piazza Rossa in occasione delle celebrazioni per il 9 maggio, il giorno della vittoria sui nazisti. Una celebrazione in tono minore, ma che ha lasciato spazio alla - Facebook facebook