Durante le proteste contro il piano degli Stati Uniti per l’Ebola, due persone sono morte in Kenya. Le manifestazioni sono scoppiate in risposta alla proposta di creare un centro di quarantena nel paese per le persone infette dal virus. La decisione degli Stati Uniti di istituire questa struttura ha suscitato reazioni di protesta tra la popolazione locale, portando a scontri e a due decessi. La situazione rimane tesa nelle aree interessate.

Gli Stati Uniti hanno intenzione di istituire un centro di quarantena in Kenya per le persone che hanno contratto l’Ebola. I cittadini, preoccupati per un’eventuale diffusione del virus, hanno protestato in segno di opposizione ai piani statunitensi. La mobilitazione, tuttavia, ha causato la morte di due persone decedute a causa di colpi di arma da fuoco nella città di Nanyuki, nel Kenya. Centro di quarantena in Kenya: cittadini preoccupati per la diffusione dell’epidemia di Ebola. Una delle due vittime colpita in prossimità del luogo in cui si stava svolgendo la protesta è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale. L’altra vittima è morta prima che potesse raggiungere il centro più vicino. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Kenya, morte due persone durante le proteste contro il piano USA per l’Ebola

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Kenya Protest: 2 People Killed in Anti-Quarantine Protest center demonstrations| NewsX World

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