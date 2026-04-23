Da alcuni mesi, si parla di un possibile avvicinamento tra una modella e un attore. Secondo alcune fonti, i due si stanno frequentando in modo discreto e si stanno conoscendo meglio. Finora, non sono state rese pubbliche immagini ufficiali o conferme ufficiali sulla loro relazione. Le voci circolano da tempo, ma non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati.

Forse sì, ma con cautela. A fare un po' di chiarezza è il magazine People, che ha scoperto qualcosa in più parlando con una fonte vicina ai due. «Si frequentano e si stanno conoscendo meglio da un paio di mesi» ha rivelato l'insider, mentre dai diretti interessati non sono arrivate né conferme né smentite (almeno finora). Certo è che tra i due la conoscenza non è recente. Kylie Jenner e Jacob Elordi, infatti, frequentano gli stessi ambienti e le stesse persone. Si conoscono almeno dal 2022, quando l'attore partecipò al compleanno della modella. Una presenza che all'epoca non destò nessuno scalpore, così come passarono perlopiù inosservate le chiacchiere scambiate all'ultimo Vanity Fair Oscar Party, all'inizio di quest'anno.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kendall Jenner e Jacob Elordi, sta davvero nascendo un amore?

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