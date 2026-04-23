Di recente, sono emerse notizie riguardanti una possibile relazione tra l’attore e il modello. La prima volta che sono stati avvistati insieme è stata a una festa durante il festival musicale in California. Secondo alcune fonti, la sorella della modella avrebbe avuto un ruolo nel loro avvicinamento. La loro presenza insieme al festival ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, alimentando diverse speculazioni sulla natura della loro relazione.

La prima volta che li hanno visti insieme-insieme è stato a una festa. Al Coachella. Cioè davanti al mondo intero. La domanda, quindi, è nata spontanea: cosa c’è tra Kendall Jenner e Jacob Elordi? La risposta inizia con un altro nome: Kylie Jenner. Perché, a quanto pare, dietro a ogni grande storia d’amore hollywoodiana c’è sempre una sorella minore con ottime idee e ancora migliori agganci. Una cupido che ha visto, ha valutato. E ha agito. E quando al Coachella i testimoni hanno cominciato a raccontare di baci e sguardi e corpi molto vicini all’after-party di Justin Bieber, in molti hanno capito che quella freccia aveva fatto centro. Ma la storia, come spesso accade con i Jenner, era già cominciata molto prima.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cosa sta succedendo tra Jacob Elordi e Kendall Jenner? Se è scoppiato l'amore è tutto merito di Kylie Jenner: ecco perché

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