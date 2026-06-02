Sono state diffuse sui social media immagini false di Kate Middleton e William, che mostrano i due in pose e situazioni inesistenti. Le foto, create con strumenti di intelligenza artificiale, stanno causando problemi alla famiglia reale. La reazione ufficiale è di intervento per bloccare la circolazione di queste immagini false e tutelare l’immagine pubblica dei membri della famiglia. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata sui contenuti specifici delle immagini o sui tempi dell’intervento.

Le foto false di Kate Middleton e William starebbero invadendo il social, creando non pochi problemi alla Famiglia Reale che avrebbe deciso di correre ai ripari contro le immagini generate con l’Intelligenza Artificiale. Le foto false di William e Kate Middleton. Secondo un esperto interpellato dal Mirror, la famiglia reale starebbe affrontando un problema molto particolare. Sui social media infatti da diverso tempo sono apparse numerose foto false, create con l’intelligenza artificiale, che ritraggono William e Kate Middleton. Si tratta di scatti falsi che hanno per protagonisti proprio il principe e la principessa di Galles insieme ai figli. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, le foto false con William la mettono in difficoltà

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