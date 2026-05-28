Un ex maggiordomo di re Carlo ha pubblicato sui social una foto privata di Kate Middleton e William in atteggiamenti considerati “sconvenienti”. La foto mostra la coppia in modo informale, ma non è stata confermata come autentica o autorizzata. La pubblicazione ha generato attenzione e polemiche, anche se si tratta di un’immagine che sarebbe stata condivisa senza il consenso dei protagonisti. Non sono stati forniti dettagli su come la foto sia stata ottenuta.

Kate Middleton e William sono state vittime di un raggiro, anche se involontario. Infatti, l’ex maggiordomo di Re Carlo ha condiviso sui social una foto del Principe e della Principessa del Galles in atteggiamento “sconveniente”. Lo scatto è stato spacciato come un inedito, ma la verità è un altra. Kate Middleton, la foto intima con William. Kate Middleton e William si sono sempre rifiutati di assumere un maggiordomo e forse non hanno tutti i torti. Molti di quelli che hanno servito a Corte, terminato il rapporto di lavoro, hanno scritto libri e fatto interviste in cui raccontavano cosa accade dentro le mura del Palazzo. E se la maggior parte dei loro racconti è positiva, certo ai membri della Famiglia Reale non fa piacere che l e loro piccole abitudini private vengano rese pubbliche. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, la verità dietro la foto privata con William raggela

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La crisi medica privata di Catherine CONFERMATA - William è in LACRIME

Notizie e thread social correlati

Kate Middleton, nessuna nuova foto per la Festa della mamma: la verità dietro la sceltaKate Middleton non ha pubblicato nuove immagini insieme ai suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, in occasione della Festa della mamma celebrata...

Kate Middleton, l’inedita foto di William per la Festa della Mamma ferma il telegiornaleIn occasione della Festa della Mamma, il Principe William ha pubblicato una foto che lo ritrae da bambino insieme a Lady Diana.

Temi più discussi: Kate Middleton è entusiasta di Bologna. William: Riprenderà a viaggiare di più; Kate a Reggio, William: Mamma eccezionale, ci teneva tanto a visitare l’Italia; Il principe William ‘benedice’ Reggio: Kate era impaziente di andare. Questa visita l’ha entusiasmata; Principe William: Kate è una mamma e moglie eccezionale, senza di lei la nostra famiglia non ce la farebbe. Il viaggio in Italia? Non...

Kate Middleton a Reggio Emilia La città ha abbracciato la principessa del Galles accogliendola con biscottini alla lavanda e protocolli rispettati con semplicità: il racconto inedito della visita privata di Kate Middleton nel cuore dell'Emilia, nel suo primo viaggio d x.com

Il re Carlo avrebbe richiesto a Kate Middleton e Meghan Markle di porre fine alla loro faida reale reddit

Kate Middleton, smentite le voci sul trucco: la verità dopo 15 anniTutti sanno che Kate Middleton si è truccata da sola il giorno del suo matrimonio con William, il 21 aprile 2011. Ebbene queste voci sono false. La verità è emersa quasi quindi anni dopo e a rivelarla ... dilei.it

Kate Middleton, la verità e l’imbarazzo dietro la dichiarazione d’amoreKate Middleton è stata oggetto di una dichiarazione d’amore pubblica durante la premiazione di Jannik Sinner a Wimbledon. La persona che l’ha fatta, ha finalmente rotto il silenzio, confessando tutto ... dilei.it