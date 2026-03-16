In occasione della Festa della Mamma, il Principe William ha pubblicato una foto che lo ritrae da bambino insieme a Lady Diana. L’immagine cattura un momento privato e viene mostrata sui social media, attirando l’attenzione dei media. La foto è accompagnata da un messaggio dedicato alla figura materna, che ha suscitato molte reazioni tra i followers. La pubblicazione ha ricevuto numerosi commenti e condivisioni.

In occasione della Festa della Mamma il Principe William ha condiviso una toccante foto della propria infanzia con la madre, Lady Diana. Un legame, il loro, che riesce sempre a toccare le corde di chi ricorda l’ex moglie del Re e il suo carattere unico e sorprendente. Un commovente omaggio che sicuramente non ha lasciato indifferente neanche la Principessa de Galles, Kate Middleton, che ha ricevuto gli stessi auguri dai suoi tre figli, George, Charlotte e Louis. La rara foto dall’infanzia di William per la Festa della Mamma. In un momento delicato per la monarchia inglese come questo, reso turbolento dallo scandalo che ha coinvolto il fratello minore di Re Carlo, Andrea, coinvolto nel caso Epstein ( e recentemente arrestato ), serve sicuramente riavvicinare la corona ai cittadini, per non perderne la fiducia ed il contatto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, l’inedita foto di William per la Festa della Mamma ferma il telegiornale

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