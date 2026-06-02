Sei giovani di Livorno hanno ottenuto nuovi livelli di karate durante una cerimonia recente. I partecipanti, tra i 10 e i 16 anni, sono stati promossi da tecnici qualificati con anni di esperienza. Dopo il passaggio di grado, alcuni hanno mostrato maggiore sicurezza e concentrazione nelle sessioni di allenamento, mentre altri hanno migliorato le tecniche di combattimento. La promozione è avvenuta in un evento pubblico, con la presenza di familiari e allenatori.

? Punti chiave Come cambia il comportamento dei giovani dopo il passaggio di grado?. Chi sono i tecnici che hanno guidato la crescita degli atleti?. Perché il karate in caserma crea un legame con la comunità?. Cosa prevede il progetto Summer Day per la stagione estiva?.? In Breve Cerimonia tenutasi martedì 2 giugno 2026 presso la Caserma Paolo Vannucci. Partecipazione di oltre 250 persone tra famiglie, tecnici e dirigenti. Presenza del Colonnello Girolamo Bufi e del Presidente Costantino Oliverio. Lancio del progetto Summer Day per la continuità formativa estiva. 61 nuovi gradi raggiunti dai Folgorini: il karate cementa il legame tra la Caserma e la comunità di Livorno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Karate a Livorno: 61 giovani Folgorini ottengono nuovi gradi

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