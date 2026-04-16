Karate trionfo di Specia a Pisa | i giovani dello Shorin sul podio

Domenica scorsa al PalaMetato di Pisa si è svolta una competizione interregionale di karate a cui hanno partecipato dieci giovani atleti della scuola Shorin, affiliata alla Uisp spezzina. Questi ragazzi hanno rappresentato la Liguria e si sono distinti raggiungendo il podio con i loro risultati. L’evento ha visto la partecipazione di diverse regioni, con gli atleti locali che si sono confrontati in diverse discipline.

Dieci giovani karateka della scuola Shorin, legata alla Uisp spezzina, hanno rappresentato la Liguria durante una competizione interregionale tenutasi domenica scorsa al PalaMetato di Pisa. L’evento, promosso dall’ente Acsi, ha la partecipazione di numerose società provenienti da diverse zone d’Italia, con un livello tecnico elevato dovuto anche alla presenza di atleti in preparazione per il Campionato nazionale Aics. Il gruppo della scuola San Domenico di Guzman, guidato dal maestro Viani, era composto da atleti con un’età compresa tra i 7 e gli 11 anni. La prestazione collettiva è stata caratterizzata da diversi successi nelle specialità del kata e del combattimento, con i ragazzi che hanno affrontato sfide contro avversari appartenenti alle federazioni più titolate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Karate, trionfo di Specia a Pisa: i giovani dello Shorin sul podio Notizie correlate Karate: trionfo ligure a Riccione, il podio di Sofia GalatiLa delegazione della Polisportiva Quiliano Karate ha segnato un importante traguardo sportivo durante la venticinquesima edizione dell’Open League,... Il Sannio sul podio del karate campano, primo posto ex aequo al Trofeo delle ProvinceLa provincia di Benevento si è classificata al primo posto ex aequo con Caserta al Trofeo delle Province organizzato dalla FIJLKAM – Federazione...