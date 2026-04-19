La Juventus sta lavorando a un nuovo rinnovo contrattuale per Pierre Kalulu, considerato un elemento chiave della squadra. La dirigenza ha già rinnovato i contratti di altri giocatori e membri dello staff tecnico, e ora punta a garantire anche la continuità del difensore. L’obiettivo è aumentare i minuti in campo e rafforzare ulteriormente il legame tra il calciatore e il club.

La dirigenza della Juventus sta pianificando un nuovo rinnovo contrattuale per Pierre Kalulu, dopo aver già consolidato il futuro di altri pilastri del gruppo e dello staff tecnico. Il difensore francese è al centro delle strategie del club bianconero, che mira a blindare un elemento diventato fondamentale per l’equilibrio tattico della squadra durante l’attuale stagione. L’impatto fisico e la centralità tattica di Kalulu nel sistema di Spalletti. Analizzando i dati relativi all’utilizzo dei giocatori, emerge con chiarezza perché la società torinese voglia accelerare sulle trattative con il francese. Pierre Kalulu è stato il calciatore che ha collezionato il maggior numero di minuti in campo in questa stagione, totalizzando ben 3.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve, piano Kalulu: blindato il pilastro con più minuti in campo

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