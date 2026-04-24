Adam Wharton, centrocampista britannico, è al centro di un interesse da parte del Manchester United. La squadra inglese ha manifestato interesse per il suo trasferimento e avrebbe avviato trattative per portarlo in rosa. Wharton ha recentemente rappresentato l’Inghilterra in alcune gare internazionali, attirando l’attenzione dei club di Premier League. La società di Manchester sta valutando l’offerta e le condizioni per finalizzare l’acquisto.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Adam Wharton in azione con la maglia dell’Inghilterra contro l’Uruguay (foto di Justin SetterfieldGetty Images) Secondo quanto riferito, il Manchester United ha il centrocampista del Crystal Palace Adam Wharton nella lista degli obiettivi del centrocampo quest’estate, e non vede l’ora di partire per un club in Champions League. Wharton ha impressionato molto durante la sua permanenza al Selhurst Park, diventando un giocatore chiave nella vittoria della FA Cup della scorsa stagione e vincendo quattro presenze con l’Inghilterra. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Ancora solo 22 anni, Wharton sembra avere un grande futuro nel gioco, ed è logico che ora stia guardando una grande mossa.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Adam Wharton nel mirino del Man Utd e vuole il trasferimento del CL

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