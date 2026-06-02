Juventus Women Calligaris saluta a scadenza | c’è l’accordo con la nuova squadra

Calligaris lascia la Juventus Women alla scadenza del contratto e ha raggiunto un accordo con una nuova squadra. La giocatrice svizzera tornerà in Spagna dopo aver trascorso due anni e mezzo con il club italiano.

Sorpresa Juve, Kluivert il nome nuovo per l’attacco: è lui l’alternativa a Brahim Diaz. Le ultimissime sulla possibile trattativa Sfuma Konate per la Juve: il difensore sta firmando per questo club. I dettagli dell’accordo Grelaud Juventus, c’è la firma sul rinnovo: per il classe 2007 scatta anche la promozione in Next Gen! I dettagli Nessun esordio di giocatori dal settore giovanile, ma davvero non accadeva da 32 anni? La bufala che sta circolando sul web – New Generation Zone – VIDEO di Fabio Zaccaria Juventus Next Gen e Primavera scelgono la continuità: confermati Brambilla e Padoin in panchina per la prossima stagione Juventus Women, doppio ribaltone: Canzi e Bruzzano out, Mazzetta in stand by. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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