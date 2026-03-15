Juventus Women Milan 0-0 LIVE | Krumbiegel spreca in avvio infortunio per Calligaris

Nella sedicesima giornata di Serie A Women, Juventus Women e Milan si sono affrontate senza reti, con la partita che si è conclusa 0-0. All'inizio, Krumbiegel ha avuto un'occasione sprecata, mentre Calligaris ha dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio. La cronaca live riporta le fasi salienti del match, con sintesi, moviola e tabellino aggiornato.

di Mauro Munno Juventus Women Milan: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Sedicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene dalla vittoria in Coppa Italia con la Fiorentina. Per le bianconere l’obiettivo stagionale in campionato è diventato la qualificazione alla prossima Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Milan 0-0: sintesi e moviola. 26? Chiusura di Harviken – Intervento provvidenziale su Stokic 22? Infortunio Calligaris – Problema fisico per la svizzera che non è in grado di continuare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Milan 0-0 LIVE: Krumbiegel spreca in avvio, infortunio per Calligaris Articoli correlati Juventus Women Milan 0-0 LIVE: Krumbiegel spreca in avviodi Mauro MunnoJuventus Women Milan: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di Serie A... Juventus Women Milan LIVE: confermate Capeta-Beccari, torna Krumbiegel dal 1’di Mauro MunnoJuventus Women Milan: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di Serie A... Contenuti utili per approfondire Juventus Women Milan Temi più discussi: SERIE A WOMEN, LA PREVIEW DI JUVENTUS-MILAN; La corsa alla vetta della Primavera 1 entra nel vivo: Juve-Milan rinviata, occasione per Sassuolo e Roma; Coppa Italia Women | Matchday | Fiorentina-Juventus: precedenti, numeri e stato di forma; Coppa Italia femminile: 2-0 Juve alla Fiorentina. Juventus Women-Milan 0-0, Calligaris costretta a lasciare il campo. Dentro Kullberg22' - Cambio forzato per le bianconere: Calligaris costretta a lasciare il campo, al suo posto Kullberg. 20' - Staff medico della Juve in campo per soccorrere Calligaris, rimasta ... tuttojuve.com Juventus Women-Milan 0-0, Krumbiegel spreca una grande occasione3' - Occasione Juventus! Capeta serve un passaggio delizioso per Krumbiegel che, a tu per tu con Estevez, tenta il tocco sotto ma manda il pallone a lato. 1' - Calcio d'inizio ... tuttojuve.com La #JuventusWomen ospita il Milan a Biella Segui con noi #JuveMilan LIVE x.com Juventus Women Milan streaming LIVE e diretta TV Dove vedere il match facebook