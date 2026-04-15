Juventus Women le bianconere in evidenza con le rispettive nazionali | da Lenzini a Calligaris Il punto

Le giocatrici della squadra femminile di una nota società calcistica sono attualmente impegnate con le rispettive nazionali. Tra loro, una calciatrice ha segnato un gol con la maglia della nazionale italiana. Altre atlete stanno partecipando a partite ufficiali e allenamenti con le proprie rappresentative, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sulla squadra anche a livello internazionale.

di Francesco Spagnolo Juventus Women, le ragazze bianconere in evidenza con le proprie nazionali. La Lenzini ha trovato anche la rete con la maglia dell’Italia. Nonostante la sosta, le ragazze della Juventus Women sono protagonista con le proprie Nazionali. Il comunicato del club bianconero sulle partite delle scorse ore: « Appuntamento nella serata di ieri con la terza gara di qualificazione per il FIFA Women’s World Cup UEFA per diverse Nazionali che hanno schierato le tante giocatrici bianconere impegnate con le rispettive selezioni. Vittoria larga per l’Italia in trasferta contro la Serbia: un tennistico 0-6 a cui ha preso parte anche Martina Lenzini con un gol, in una sfida a cui hanno preso parte anche Cecilia Salvai, Chiara Beccari ed Eva Schatzer.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, le bianconere in evidenza con le rispettive nazionali: da Lenzini a Calligaris. Il punto Juventus-Napoli W. 2-1 | Girelli-Thomas: bianconere in semifinale | #CoppaItaliaWomen Notizie correlate Leggi anche: Juventus Women, Lenzini in evidenza con l’Italia: la bianconera ha trovato il gol contro la Serbia. I dettagli Juventus Women Primavera, trionfo in Viareggio Women’s Cup: le bianconere alzano per la quarta volta il trofeodi Redazione JuventusNews24Juventus Women Primavera, trionfo in Viareggio Women’s Cup: le bianconere alzano per la quarta volta il trofeo giovanile... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Coppa Italia Women, la finale tra Juventus e Roma si giocherà a Vicenza: appuntamento domenica 24 maggio alle 18; I segreti della Juventus Women U19 raccontati dalla Head of Academy Carola Coppo e dalle giocatrici bianconere; Serie A femminile. Juventus-Roma si giocherà sabato 25 aprile alle ore 12.30; Coppa Italia Women | Sala Stampa | Juventus-Fiorentina. Coppa Italia, Juventus Women-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in tvDomenica 29 marzo la Juventus Women torna in campo per la semifinale di ritorno della Coppa Italia Women 2025/2026 contro la Fiorentina Women. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:00 allo stadio ... torinotoday.it Coppa Italia, Juventus Women-Fiorentina 2-1. Bianconere in finale: gol e highlightsLa Juventus Women non si accontenta, non gestisce, non specula. Vince ancora, anche al ritorno, e lo fa con personalità e qualità, confermando la propria identità vincente. Il 2-1 inflitto alla Fioren ... torinotoday.it #JuventusWomen Il punto sulle bianconere facebook #JuventusWomen #Lenzini in gol con l' #Italia x.com